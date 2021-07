PSV treft Midtjylland of Celtic na overleven tweeluik tegen Galatasaray

De loting had voor PSV slechter kunnen uitpakken. De ploeg van Roger Schmidt had namelijk ook Shakhtar Donetsk (Oekraïne), Benfica (Portugal), AS Monaco (Frankrijk) of de winnaar van Celtic (Schotland) - FC Midtjylland (Denemarken) kunnen loten. Celtic eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Schotse competitie, terwijl Midtjylland op diezelfde plek eindigde in Denemarken.