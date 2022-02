PSV treft angstgegner SC Heerenveen in eigen huis

Samenvatting Loïs Openda houdt hoop op volgende ronde Vitesse levend

Loïs Openda houdt de hoop levend voor Vitesse. Door een goal van de Belg heeft de Arnhemse club nog altijd uitzicht op de laatste zestien in de Conference League. Na de 2-1 nederlaag bij Rapid Wien moet de Gelderse equipe de schade volgende week herstellen in de return in Gelredome.

17 februari