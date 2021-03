PSV-trainer Schmidt moet van imago af van 'proeftuin' zonder resultaten

Trainer Roger Schmidt krijgt van PSV de tijd om iets op te bouwen, maar nu kan ook de tweede plaats in de eredivisie serieus in gevaar komen. Hij moet snel het imago zien af te schudden van een soort offensieve proeftuin, waarin maar geen klinkende resultaten worden geboekt.

Het is Roger Schmidt dit seizoen niet gelukt om PSV naar een prijs te loodsen en na een nieuw echec tegen AZ dreigt misschien ook schade voor de verdere toekomst. Als de Eindhovenaren in de slotfase van de competitie nog een of twee keer uitglijden, kan mogelijk al in het voorjaar een kruis door een nieuw Champions League-avontuur in het tweede deel van 2021. Dat zou na alle investeringen in de vorige zomer een onthutsend resultaat zijn voor PSV.

Alles in eigen hand

Dat het team van Schmidt er in de strijd om plek twee slecht voor staat, is een nogal zwartgallige weergave van de werkelijkheid. De waarheid is op papier dat de Eindhovenaren alles in eigen hand hebben en dat het gevecht nog open is. De praktijk op het veld stemt voor PSV niettemin minder positief. De ploeg leek zich er gisteren in Alkmaar na rust niet volledig van bewust dat de strijd om toelating in het belangrijkste toernooi van de UEFA allang is begonnen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Mario Götze miste een enorme kans en beleefde een ongelukkig middag in Alkmaar.

Budget

Het zou een miskleun van jewelste zijn als het PSV niet lukt om AZ na 34 duels voor te blijven, zeker gezien de eerdere opmerkingen van Schmidt over het budget van Ajax. PSV heeft veel grotere financiële mogelijkheden dan alle zestien andere ploegen in de eredivisie en de coach kan dus gewoon afgerekend worden op het behalen van plek twee.

Wie Schmidt gisteren beluisterde, gaat bijna denken dat zijn ploeg kampioen is in het creëren van kansen en ze daarnaast nauwelijks weggeeft. Daarnaast gaf hij wel toe na rust energie en vuur gemist te hebben bij zijn ploeg.

Super Mario blijkt ook maar een mens

Het is een beetje de halve waarheid. PSV had gisteren inderdaad een flinke portie mogelijkheden en bij de afwerking bleek bijvoorbeeld ‘Super Mario’ Götze ook maar een mens. Dat AZ in de twee onderlinge duels nauwelijks grote kansen kreeg? Dat verdraagt zich nogal moeilijk met de vijf goals die de ploeg van Pascal Jansen tegen PSV wist te maken.

De speelwijze van Schmidt leidt automatisch tot een aantal risico’s en die wist AZ goed te vinden. Gisteren vlogen de tegentreffers er (opnieuw) makkelijk in en was AZ zeer efficiënt, maar ook in andere wedstrijden hebben tegenstanders van allerlei allooi voldoende kansen gehad om PSV pijn te doen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Yvon Mvogo maakte bij de eerste goal van AZ weer geen sterke indruk.

Europese subtop

De PSV’ers vallen soms met man en macht aan, waardoor bij balverlies of ongelukkige momenten snel enorme ruimtes en/of mogelijkheden kunnen ontstaan. Schmidt zal van de leiding van PSV de kans krijgen om zijn even gewaagde als offensieve speelwijze te ontwikkelen, maar resultaten zijn ook dit seizoen nodig omdat diezelfde leiding internationale ambities heeft. Aan blijven haken bij de Europese subtop is een van de doelstellingen.

Schmidt kan de ballen er onmogelijk zelf in schieten, maar is wel eindverantwoordelijk voor de resultaten en die vallen tegen. Gisteren bracht hij direct na rust Yorbe Vertessen in plaats van Noni Madueke, wat nogal vreemd oogde.

Dreiging

Zelf gaf de trainer aan dat op basis van de trainingen besloten te hebben. De jonge Belg zal op De Herdgang ongetwijfeld goed zijn best hebben gedaan, maar Madueke heeft eerder dit seizoen laten zien hoe ongrijpbaar hij voor tegenstanders kan zijn. Vertessen heeft absoluut talent, maar op het hoogste niveau nog niets bewezen. Schmidt gaf in zijn verklaring daarnaast aan dat Madueke in de laatste twintig minuten ook geen rendement had gehad.

Met die kille vaststelling deed hij de jonge Brit een beetje tekort: Madueke was namelijk een van de weinige PSV’ers die in ieder geval nog enige dreiging had.

Interlands

Veel spelers van de Eindhovense selectie vliegen nu uit naar interlands, om over veertien dagen met de eindfase van het seizoen te beginnen. in zes weken moet de tweede plaats veilig worden gesteld. Die zal hard nodig zijn om volgend seizoen zonder al te veel druk van start te kunnen gaan. Extern nemen de twijfels toe, maar Schmidt gelooft er nog in. ,,Juist nu moeten we dicht bij elkaar blijven als groep.”

Denzel Dumfries baalt van de nederlaag tegen AZ.