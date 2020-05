PSV-trainer Faber: ‘Je leert nog beter omgaan met wat je hebt’

Als trainer van FC Eindhoven maakte Ernest Faber soms mee dat er periodes waren waarin financiële zekerheid allesbehalve vanzelfsprekend was. ,,Op dat soort momenten moet je dingen met gezond verstand oplossen”, zegt de trainer van PSV op het trainingsveld van de club. Zijn kapsel is wat langer dan gebruikelijk en speelbal van een kille noordwester.

Ook zijn club is in buitengewoon guur weer terechtgekomen en moet momenteel met de pet rond onder het personeel. Financiële tegenwind giert door het Philips Stadion en een salariskorting is nodig om de continuïteit goed te kunnen waarborgen. Faber vindt een stukje solidariteit vanzelfsprekend. ,,Net als in een wedstrijd. Tegelijkertijd is het voor iedereen ook een leerzame tijd. Als club moet je nu langer nadenken over elke euro die je moet uitgeven en dat geldt ook voor de jeugdopleiding. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn”, vindt hij.

,,Deze periode leert iedereen ook om nog beter om te gaan met wat je hebt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we bij PSV goede oplossingen voor de toekomst vinden, maar daarin hebben we wel collectiviteit nodig. Als een individu niet meewerkt, kan iedereen daar last van krijgen en kan de hele boel omvallen. Het is logisch dat het korten van salarissen spelers bezig houdt. Ik snap ook wel dat het vervelend is als je net een mooi contract hebt afgesloten en dat er ineens iets verandert. Later kunnen we er weer van profiteren als we nu goed door de crisis komen en als verstandige mensen denken.”

Vreemd spel

Tien officiële wedstrijden (waarvan twee bekerduels) en twee oefenduels was Faber tussen eind vorig jaar en nu hoofdcoach. Daar zal het voorlopig bij blijven en na twee interimperiodes staat zijn teller dus op vijftien duels als trainer van PSV. ,,Ik heb twee keer contact gehad met Roger Schmidt”, zegt hij over zijn opvolger. ,,Deze weken na de herstart proberen we het fysiek goed op te bouwen. We hopen op korte termijn alles weer te kunnen doen in de trainingen en ook via partijvormen zonder belemmeringen. Als dat lukt, gaat de selectie in juni fit met vakantie en kan iedereen een maand later weer makkelijker aanpikken. Het is nu wel een vreemd spel, met anderhalve meter afstand voetballen. Je ziet spelers die ineens heel onnatuurlijk achteruit gaan, terwijl dat inderdaad nu de bedoeling is.”

Faber vindt het eigenlijk maar niks, maar snapt uiteraard dat het moet. ,,Voetballen in lege stadions is iets heel onwerkelijks. Het is klinisch, de beleving is weg. Dat moet geen jaren gaan duren, want het is gewoon een stuk minder. Bijna alle elementen ontbreken die voetbal zo leuk maken. Normaal gebeurt het alleen als een club gestraft wordt voor wangedrag. Nu is het een soort straf omdat er een virus is. In de toekomst moeten we beter op een situatie als deze voorbereid zijn, denk ik. Het kan best zijn dat er ooit weer een nieuw virus opduikt. Dit is het land van meten en weten, maar we hadden bijvoorbeeld niet voldoende testen voorhanden. We moeten daar lering uit trekken.”

