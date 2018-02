PSV-topscorer Lozano lijkt Feyenoord te missen na directe rode kaart

'Krokodil' Umar in de voetsporen van Yekeni en Amokachi

12:08 Daniel Amokachi, Tijjani Babangida, Garba Lawal, Celestine Babayaro en wijlen Rashidi Yekini. Bij de echte liefhebber zal direct een lichtje gaan branden. De eerste vier wonnen met Nigeria in 1996 het olympisch voetbaltoernooi, de laatste was in 1994 de maker van het eerste WK-doelpunt ooit van de Super Eagles.