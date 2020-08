PSV toont interesse in ervaren linksback Max van Augsburg

Er wordt gesproken over een bod van 7,5 miljoen euro voor Max, zoon van Martin Max die in 2000 en 2002 topscorer was van de Bundesliga en één keer voor Die Mannschaft uitkwam. Zijn zoon is een buitengewoon ervaren verdediger met bijna 150 duels in de Bundesliga. Max acteerde met Duitsland op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016, waar Brazilië de sterk was in de finale. Voor het WK van 2018 was de vrijetrappenspecialist in beeld bij de nationale ploeg, maar bondscoach Joachim Löw nam hem uiteindelijk niet mee naar Rusland.