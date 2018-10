PSV tegen Emmen is zoals Goliath versus David

Door Nik Kok



Denzel Dumfries vocht de afgelopen weken duels uit met Lionel Messi, Eden Hazard en Thomas Müller, terwijl Steven Bergwijn oog in oog stond met Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Mats Hummels. Vanavond moet Dumfries Anco Jansen van scoren zien af te houden. En Bergwijn moet vanavond langs Nick Bakker proberen te sprinten. Dan wachten daarna Davinson Sánchez en Toby Alderweireld weer. ,,Toch is het doel even groot. En het veld ook”, zegt Emmen-legende Michel van Oostrum droogjes.



Hij is nu pannenkoekenrestauranthouder, maar volgt zijn club van een afstand toch op de voet. Van Oostrum voegt er aan toe: ,,Al lijkt dat van dat veld niet zo trouwens als je erop staat tegenover dat soort ploegen.”



Hij spreekt uit ervaring. In 1997 speelde Van Oostrum een bekerwedstrijd tegen PSV in het Philips Stadion. Die ging met 4-0 verloren. ,,Het veld lijkt groter, omdat die jongens de bal in een ongekend tempo van de ene naar de andere speler spelen. En vaak ook. Zo vaak lukte het ons niet.”