PSV stuurt Romero tijdelijk terug naar Argentinië

PSV kocht Romero in januari 2018 voor twaalf miljoen euro van hetzelfde Vélez Sarsfield, maar mede door blessureleed kwam de Argentijnse jeugdinternational pas tot één duel (een invalbeurt van negen minuten tegen FC Utrecht, red.) in de eredivisie. Het afgelopen seizoen kwam Romero voornamelijk in actie namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij drie keer trefzeker was in elf duels.



Romero, die nog tot medio 2023 vastligt in Eindhoven, moet nog wel de medische keuring doorstaan. Als dat lukt, keert de twintigjarige Argentijn terug bij de club, waar hij tussen 2015 en 2018 negen keer scoorde in veertig wedstrijden.