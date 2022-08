PSV staat voor een allesbepalende week in de Champions League, met een recordverkoop óf ‘Gakpo 2027’

Sowieso zit Cody Gakpo in de ploeg die tegen de Schotten gaat aantreden, want PSV wil momenteel niet praten over een verkoop van de aanvaller. Komende week wordt normaal gesproken duidelijk of hij verkocht wordt, of dat Gakpo een nieuw contract bij PSV gaat ondertekenen. De insteek van PSV is duidelijk: Gakpo heeft net als Sangaré een vijfjarig contract aangeboden gekregen waarmee hij een van de best betaalde spelers in de eredivisie blijft. Sangaré ging eerder deze maand op het bod in, Gakpo nog niet.