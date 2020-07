PSV speelt alleen nog oefenduels na testen bij eigen spelers én tegenstanders

PSV zou vanavond de eerste oefenwedstrijd spelen sinds vorige week maandag werd begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een uur voor de wedstrijd kreeg een speler van UNA (Derde Divisie zondag) in de spelersbus op weg naar De Herdgang echter een telefoontje dat hij positief had getest op het coronavirus. Acht spelers van UNA (van de 21 selectiespelers) waren donderdag al getest op het trainingscomplex van PSV, maar bij de betreffende speler kwam er geen duidelijke uitslag. Nadat hij vandaag op eigen initiatief opnieuw had getest, bleek hij te zijn besmet. De spelersbus van UNA keerde direct weer terug naar Veldhoven, de besmette speler werd op De Herdgang opgehaald door zijn vader. PSV speelde daarna nog wel een onderlinge oefenwedstrijd, die in 1-1 eindigde.

Mede door de gebeurtenissen van vanavond zijn ook het oefenduel Jong PSV - Excelsior Maassluis en de wedstrijd van PSV Vrouwen tegen KRC Genk afgelast. Allebei de wedstrijden zouden zaterdag worden gespeeld.



PSV geeft in een reactie aan dat het nu geen verplichting is om spelers voor oefenduels te laten testen, maar heeft in overleg met medici tóch besloten om dit als voorwaarde te stellen. Het besluit is genomen in overleg met de medische staf van PSV en microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda.

De Eindhovenaren melden ook dat de oplopende corona-cijfers onder jongeren meegenomen zijn in de afweging die is gemaakt. ,,Op de korte termijn is dat vervelend, maar het is beter om het nu bij te stellen”, aldus een woordvoerder.

Gust van Montfort, medisch manager van PSV: ,,Ondanks dat het geen verplichting is om voor oefenduels te testen en er geen klachten zijn, hebben we besloten dit tóch voortaan als voorwaarde te stellen. Dat besluit is genomen in overleg met microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda. De oplopende cijfers onder met name jongeren hebben we ook meegenomen in de afweging die is gemaakt. Op de korte termijn is dat even vervelend, maar het is beter om nu bij te stellen.”

PSV vertrekt maandag naar Marienfeld in Duitsland. De Eindhovenaren voetballen daar op 8 augustus tegen SC Verl en op 9 augustus tegen KFC Uerdingen. Die wedstrijden kunnen gewoon doorgaan. Spelers van die twee Duitse clubs worden sowieso getest op het coronavirus, meldt PSV.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency