PSV sluit het jaar af met oefenwedstrijd tegen Italiaanse kampioen AC Milan

Het is de laatste wedstrijd op de tweede seizoenshelft voor PSV, dat de competitie op zaterdag 7 januari (21.00 uur) hervat tegen Sparta. Drie dagen later speelt PSV in Rotterdam opnieuw tegen Sparta, dan in de KNVB-beker.



AC Milan, dat vorig seizoen na elf jaar weer eens kampioen van de Serie A werd, staat nu tweede. De achterstand op koploper Napoli is na vijftien speelrondes al acht punten.



PSV en Milan speelden al tien keer eerder tegen elkaar; acht officiële wedstrijden en twee vriendschappelijke duels. Eén van de meest memorabele duels werd in 2005 gespeeld. Destijds troffen PSV en AC Milan elkaar in de halve finale van de UEFA Champions League, waar PSV op basis van uitdoelpunten het onderspit delfde. Het werd 2-0 in San Siro, waarna PSV op 4 mei 2005 met 3-1 won in Eindhoven. De late goal van Massimo Ambrosini was echter fataal voor PSV. Milan vervolgens, ondanks een 3-0 voorsprong, in de finale na strafschoppen van Liverpool.