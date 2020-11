PSV slaat slag met Jordan Teze, die voor jaren bijtekent

PSV is in grote lijnen akkoord met Jordan Teze (21) over een nieuw contract. Er moeten nog een paar details afgehandeld worden, maar het ziet ernaar uit dat de centrale verdediger later deze maand tot medio 2024 gaat bijtekenen. Voor technisch manager John de Jong en trainer Roger Schmidt is het behoud van de talentvolle Teze de afgelopen weken een speerpunt geweest. Met hem breekt eindelijk weer een centrale verdediger door die op De Herdgang is opgeleid. Sinds 2007 is Teze in Eindhoven actief.