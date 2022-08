PSV slaat belangrijke slag en verlengt contract van gewilde Ibrahim Sangaré: ‘Ik wil kampioen worden’

Plat excelleert bij debuut als aanvoerder van NAC: ‘Het overzicht en het passje, echt weergaloos’

Een stralende Robert Molenaar glimt van trots als hem gevraagd wordt of hij genoten heeft. ,,Absoluut. Uiteraard is de uitkomst daarin enigszins leidend”, zegt de trainer na de nipte 1-0-zege op Helmond Sport. ,,Het zou het een domper zijn geweest als we het hadden weggegeven. Dit was het ideale scenario, want dit geeft iedereen moraal om verder te strijden.”

