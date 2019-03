PSV scoort voor de zeventiende (!) keer in slotfase: ‘Wij kunnen gas blijven geven’

Late treffers zijn het handelsmerk van PSV dit seizoen. Het winnende puntertje van Hirving Lozano vanmiddag in Venlo was al het zeventiende doelpunt na de 85ste minuut van de Eindhovenaren dit eredivisieseizoen.

Die goals in de slotfase beslaan ruim 20 procent van de totale productie van PSV. Geen toeval, volgens PSV-trainer Mark van Bommel. ,,Bij ons is er het vertrouwen dat we tegen het einde kunnen scoren. En hoe vaker het gebeurt, hoe meer dat gevoel ook bij de tegenstander ontstaat.”



PSV heeft dit seizoen al tien punten na minuut 85 veilig weten te stellen. ,,Dat heeft ook met onze manier van voetballen te maken en het is mooi om te zien dat het dan lukt”, zegt Van Bommel. ,,We vallen eerst ruimtes aan die de tegenstander nog kan belopen. Aan het einde blijven we gas geven en vallen nieuwe ruimtes waar we van kunnen profiteren.” Nu had dit scenario op basis van de cijfers vooraf al uitgetekend kunnen: VVV-Venlo kreeg er dit seizoen immers al elf tegen in het laatste kwartier, daarmee het kwartier waarin zij het meest incasseren.

Desondanks was Lozano zondag in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo lange tijd onzichtbaar. De Mexicaan had aan één goede individuele actie in de slotfase genoeg om de wedstrijd te beslissen (0-1). ,,Het was een fantastische actie van Lozano. We hebben meerdere spelers die dit kunnen’', aldus van Bommel.

,,Ik vond VVV een hele moeilijke en stugge tegenstander. Het kunstgras was aan het begin nog een beetje nat, maar werd daarna stroef’', zei Van Bommel, die doelman Jeroen Zoet en rechtsback Denzel Dumfries dankbaar was. ,,Jeroen hield ons in de eerste helft in de wedstrijd. En de manier waarop Dumfries de bal kort voor tijd voor de lijn weghaalde, heb ik hem ook wel eens op de training zien doen. Hij wil ten koste van alles een doelpunt voorkomen. Ik vind dat wel mooi.’’