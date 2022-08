PSV rekent ondanks sluimerende interesse Manchester United op goede en gefocuste Gakpo tegen Rangers

Daarin speelde hij weer een degelijke helft, terwijl Gakpo tegen AS Monaco een matige wedstrijd speelde. Als er voor en tijdens de tweestrijd met Rangers geen hele gekke dingen gebeuren, blijft hij voorlopig gewoon in Eindhoven. Daarna is er alsnog een mogelijkheid dat hij weggaat, maar dat is van latere zorg. PSV wil in ieder geval de hoofdprijs voor Gakpo en dat betekent dat bij een vertrek sowieso ruim het eigen transferrecord (40 miljoen euro) wordt gebroken.