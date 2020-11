PSV probeert coronavirus met desinfecterende lampen uit te bannen

De verlichtingsproducten van Signify vinden momenteel gretig aftrek. De onderneming krijgt de lampen amper aangesleept, omdat geclaimd wordt dat de lucht in een ruimte waar de verlichting aan is gezet na driekwart branduur coronavrij is. Het RIVM is daarvan niet honderd procent overtuigd, maar de wetenschappers (bijvoorbeeld van de universiteit van Boston) waarmee Signify werkt, denken dat er wel degelijk grote resultaten kunnen worden bereikt.

PSV plaatst in het Philips Stadion drie lampen in de eigen kleedkamer en drie in die van de tegenstander. Daarnaast worden op De Herdgang vijf lampen in de kleedkamer geïnstalleerd en vier in de medische ruimte. Signify meldde eerder dat de verlichting ook bij RB Leipzig wordt getest.

De Eindhovense club had de afgelopen periode tijdens de zogeheten tweede golf te maken met veel coronabesmettingen: 11 in de spelersgroep bij de A-selectie, 12 bij Jong PSV en eerder moest het hele vrouwenteam al in quarantaine. Ook in de technische staf bij de mannen sloeg het virus toe.