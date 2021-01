PSV pakt nu gewoon 3 in plaats van 41 punten in Emmen

PSV pakte vorig seizoen zonder te winnen 41 punten in Emmen. Dat zat zo. De Eindhovense ploeg verliet na het tweede gelijkspel op rij stikchagrijnig het veld, waarop toenmalig trainer Mark van Bommel in alle consternatie ook nog zijn jas vergat. Perschef Freddy Donker van de Drenten stuurde hem terug, met veertig spaarpunten van een bekend koffiemerk in de binnenzak. Een stukje voetbalhumor om de geplaagde trainer een hart onder de riem te steken. Niet dat het toen veel hielp - Van Bommel werd twee weken later ontslagen - maar een lolletje maakt het leven van een oefenmeester soms wat draaglijker of zonniger.