PSV overtuigt niet in rommelpot tegen Vitesse

Door Rik Elfrink PSV creëerde weinig tegen de Arnhemmers en is duidelijk nog zoekende. Vitesse kreeg ook een paar kansen, waardoor de remise misschien wel de juiste uitslag was. Schmidt startte met de equipe van elf spelers die allemaal goed uit het trainingskamp waren gekomen. Donyell Malen maakte na acht maanden blessuretijd zijn rentree en kon dertig minuten volmaken. Dat was volgens het medisch protocol en de rentree leek goed verlopen. Malen kreeg weinig kansen en was duidelijk nog zoekende, ritme ontberend.

Op het middenveld liep het bij PSV niet goed en vanuit die linie wisten de Eindhovenaren weinig gevaar te stichten. Gakpo was de meest dreigende man in het hele duel en haalde opnieuw een ruime voldoende. Achterin kwam Olivier Boscagli in het duel met Danilo Doekhi tekort, vlak voor de tegengoal. Hij werd op mannelijkheid afgetroefd in een kopduel: 0-1. Na rust zorgde Gakpo voor de gelijkmaker. Hij was kort voor tijd nog bijna verantwoordelijk voor de winnende goal, maar trof de lat.