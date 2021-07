PSV opent tegen Galatasaray jacht op hoofdtoernooi Champions League

Kapotte tanden, corona, kuit, scheenbeen, hamstring: afzwaaien­de Immers werd weinig bespaard bij NAC

16 juli Dat hij drie weken geleden ontbrak bij de eerste training was een teken aan de wand. En dat hij vervolgens nergens te bekennen was rondom de oefenwedstrijden de bevestiging dat Lex Immers in zijn hoofd afscheid had genomen van NAC. Vandaag maakt de 35-jarige speler officieel bekend dat hij zijn actieve carrière beëindigd heeft.