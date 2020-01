PSV ook onderuit tegen KAS Eupen

Net als Brugge profiteerde Eupen van de ruimtes die PSV liet in de omschakeling. En van persoonlijke duels die soms ongelukkig en soms gewoon ook slap werden gespeeld. Eén van dé pijnpunten voor de winterstop was dat PSV zelden de nul hield. ,,Scorend vermogen blijft er denk ik genoeg over in de selectie, ook nu Donyell Malen voor maanden weg is,’’ zei Faber deze week. ,,Maar we zullen beter moeten gaan verdedigen, compacter moeten worden. Daar werken we aan.’’

Wie in dat duel waarschijnlijk terugkeert is Steven Bergwijn. De aanvaller ontbreekt in Qatar wegens een lichte hamstringblessure. Bij afwezigheid van hem en Donyell Malen gaf Faber in de oefenduels volop kansen aan jonge spelers. De 17-jarige Noni Madueke kreeg na zijn debuut tegen Club Brugge ook tegen Eupen opnieuw speeltijd. Nadat PSV voor rust een 1-0 achterstand wegwerkte door een goal van Armindo Bruma, had Madueke na rust twee keer bijna succes. Maar één schot van de Engelse jeugdinternational ging van paal naar paal en vervolgens weer het veld in. Bij een eerdere solo werd hij nog net gestuit. En ook de Amerikaan Richie Ledezma had de gelijkmakende 2-2 op zijn schoen. Maar deze aanvaller van Jong PSV schoot na een uitbraak in vrije positie op de voeten van de doelman.