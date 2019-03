PSV ontsnapt wéér in absolute slotfase: ‘Daar wil je niet op leunen’

Het spel van PSV oogde vaak stroperig en leidde tot weinig kansen. Een puntertje van Lozano bleek een paar minuten voor tijd genoeg om er met de zege vandoor te gaan. ,,Complimenten voor VVV”, zei De Jong voor de camera van FOX Sports. ,,Maar we moeten zelf meer beweging hebben. Soms staan we vaak stil, geven we te simpele ballen die makkelijk te verdedigen zijn. Maar uiteindelijk geldt maar een ding en dat is dat je wint.”

Dat gebeurde dus opnieuw via een treffer in de absolute slotfase, een van de handelsmerken van PSV. ,,Maar daar wil je niet op leunen”, aldus De Jong. ,,Het is een kwaliteit. We blijven geloven, we blijven gaan. Ook als het even niet loopt. Dan hebben we nog steeds individuele kwaliteiten, dat zag je vandaag ook weer. Maar we speelden in een te laag tempo. We moeten dit analyseren met elkaar, dit moet beter.”