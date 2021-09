PSV ontsnapt dankzij rake kopbal Van Ginkel aan puntenverlies bij frivool Go Ahead

Met pijn en moeite heeft PSV op bezoek bij Go Ahead Eagles met 1-2 gewonnen. Dankzij een rake kopbal van Marco van Ginkel ontsnapte de ploeg van Roger Schmidt na de forse nederlaag tegen Feyenoord aan puntenverlies in Deventer, waar de thuisploeg frivool speelde.

Waar oefenmeester Schmidt mee op de proppen zou komen bij Go Ahead Eagles? De meest besproken voetbalman van Nederland van de laatste dagen voerde voor het duel met Feyenoord vijf wijzigingen door, deels gedwongen: Philipp Mwene, Ryan Thomas, Ritsu Doan, Marco van Ginkel en Noni Madueke startten in elk geval vanaf de aftrap in Deventer.

Onberispelijke Gakpo

PSV had in de Adelaarshorst wel wat recht te zetten na de 0-4 tegen Feyenoord, maar in grote delen van het duel lag de ploeg van Schmidt onder vuur. Sterker nog: Inigo Cordoba, ooit nog een grote belofte bij Athletic de Bilbao, kon na 7 minuten al de 1-0 maken voor Go Ahead, maar raakte de bal niet goed. En zo kroop PSV voor rust wel vaker door het oog van de naald, Cordoba, maar ook Marc Cardona hadden de 1-0 op hun schoen voor Go Ahead.

Desondanks ging PSV met een 0-1 voorsprong rusten. Het waren de afrondende kwaliteiten van Cody Gakpo die het verschil maakten. Na een kwartier schoot de Eindhovense aanvaller na goed voorbereidend werk van Eran Zahavi onberispelijk raak: 0-1. Noni Madueke, Zahavi en weer Gakpo hadden kansen op meer, maar met 0-1 mocht PSV in de rust zeker niet klagen.

Problemen Madueke

In de pauze voerde Schmidt een dubbele wissel door: de matige Philipp Max en Zahavi gingen naar de kant voor Armando Obispo en Jordan Teze, die meer defensieve zekerheid moesten brengen. Het wedstrijdbeeld kantelde echter niet, Go Ahead groeide na rust aanvankelijk alleen maar in de wedstrijd. In de 55ste minuut stond Teze verkeerd opgesteld en schoot Cordoba de bal snoeihard in de korte hoek voorbij de verbouwereerde Joël Drommel, die zich verkeek: 1-1.

De avond werd even nog vervelender voor PSV, dat Madueke met spierproblemen het veld zag verlaten. Met nog eens drie invallers wist PSV, vooral onder aanvoering van Gakpo, er nog een slotoffensief uit te persen. Dat leidde al tot een kans voor Yorbe Vertessen, maar het was Marco van Ginkel die PSV na 86 minuten uit een corner naar de winst knikte: 1-2.

Daar bleef het ook bij en dus wist PSV na de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord in eigen huis in elk geval weer te winnen. Al ging dat met veel moeite, in de laatste minuut had Isac Lidberg nog zomaar de 2-2 kunnen maken.

