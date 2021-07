PSV onderzoekt opstootje en bekijkt of kaartjes zijn doorverkocht aan Turkse fans

NAC heeft opnieuw beet: middenvel­der Velanas tekent voor één jaar

22 juli De tweede aanwinst van deze zomer is 2,5 week voor de competitiestart een feit. Odysseus Velanas komt over van FC Utrecht en tekent een eenjarig contract bij NAC met een optie voor een tweede jaar. Zijn overstap is woensdagavond officieel wereldkundig gemaakt.