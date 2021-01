PSV nog twee weken zonder Götze, Gakpo wel inzetbaar tegen AZ

Speelronde 15 FC Twente hofleveran­cier in elftal van de week, ook plek voor Janmaat en Zahavi

11 januari FC Twente is met vier spelers hofleverancier in ons eerste Elftal van de Week van de week. De ploeg van Ron Jans won zaterdagavond met 1-4 bij FC Emmen en staat knap op de zesde plaats in de eredivisie.