PSV nadert tóch deal met Nottingham Forest over Ibrahim Sangaré: kassa rinkelt in Eindhoven

LIVE loting Europa League | Ajax gekoppeld aan Olympique Marseille in groepsfase

Vanmiddag om 13.00 uur gaat Ajax de koker in tijdens de loting van de Europa League. In het Zwitserse Nyon wordt de samenstelling voor de groepsfase bekendgemaakt. De Amsterdammers zitten in pot 1 en ontlopen daarmee ploegen als Liverpool, AS Roma en West Ham United. Volg de loting live in onderstaand blog!