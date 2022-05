PSV na slecht nieuws Eintracht Frankfurt afhankelijk van Ligue 1, Ajax moet Champions League-finale afwachten

Doordat niet Rangers FC maar Eintracht Frankfurt de Europa League won, lijkt PSV niet te kunnen rekenen op een geplaatste status tijdens de loting van de voorronde Champions League. PSV is nu afhankelijk van de ontknoping in de Ligue 1, terwijl Ajax de CL-finale moet afwachten.

Terwijl voor veel Nederlanders de sympathie door Van Bronckhorst sowieso al bij Rangers FC lag, was er nog een reden vanuit Nederlands oogpunt om niet voor Eintracht Frankfurt te juichen. Door de Duitse eindzege in de Europa League zal PSV naar alle waarschijnlijkheid geen beschermde status krijgen bij de Champions League-loting op 18 juli.

Als nummer twee van Nederland stroomt PSV in de derde voorronde van de Champions League in. Het zal twee tegenstanders over twee wedstrijden de baas moeten zijn om het hoofdtoernooi te halen. Met een beschermde status, loot je op papier gunstiger tegenstanders, maar door de winst van Eintracht Frankfurt, grijpt PSV virtueel naast die status.

Er is nog een situatie denkbaar waarin PSV alsnog een geplaatste status verwerft. Als AS Monaco dit weekend in Frankrijk zijn tweede plaats in de competitie verspeelt, dan is PSV wel geplaatst bij loting voor de derde voorronde.

Hoe zit dat?

De UEFA houdt een ranglijst bij met het aantal coëfficiëntenpunten per club. De clubs met de hoogste plek op die ranglijst, krijgen een voordeel met een een geplaatste status. De nummer twee van Frankrijk gaat direct de Champions League in en de nummer drie gaat samen met PSV de voorronde in. PSV staat op die ranglijst lager dan Olympique Marseille en Stade Rennais, maar hoger dan AS Monaco. Daardoor hoopt PSV dat Monaco op plek drie eindigt.

Bij een geplaatste status zou PSV Sturm Graz, Midtjylland, Union Berlin, Fenerbahce of de nummer twee van Cyprus kunnen loten. De nummer twee van Cyprus zal APOEL Nicosia, AEK Larnaca of Anorthosis Famagusta zijn.

Tijdens de laatste speelronde in Frankrijk van komende zaterdag, kunnen Olympique Marseille en Stade Rennais de tweede plek van AS Monaco nog overnemen en PSV dus een grote dienst bewijzen. Mocht Monaco toch standhouden tegen Lens, dan wordt PSV in de Champions League-voorronde aan een op papier lastiger tegenstander gekoppeld.

Stand Ligue 1

2. AS Monaco 68-37 (+25)

3. Olympique Marseille 68-37 (+21)

4. Stade Rennais 65-37 (+42) Resterend programma (21 mei, 21:00 uur)

Lens - AS Monaco

Lille - Stade Rennais

Olympique Marseille - Strasbourg

De mogelijke tegenstanders zijn dan bijvoorbeeld Dynamo Kiev, Rangers FC, de nummer twee van Frankrijk (Marseille of Rennes) en zelfs een bijzonder weerzien met Roger Schmidt behoort dan tot de mogelijkheden. PSV heeft überhaupt nog een rekening te vereffenen met Benfica, aangezien het deze zomer de Champions League-ambities nog uit elkaar zag spatten door toedoen van de Portugese club.

Voor Eintracht Frankfurt betekent de winst van de Europa League dat het zichzelf volgend jaar verzekert van Champions League-voetbal. In de Bundesliga eindigde het als elfde, waarmee het aanvankelijk helemaal niet Europees zou spelen volgend jaar. Door het extra Champions League-ticket, spelen er komend seizoen vijf Duitse ploegen in het miljardenbal.

Volledig scherm PSV uitgeschakeld door Benfica in de voorronde van de Champions League. © Getty Images

Ajax afhankelijk van Champions League-finale

Ook voor Ajax staat er nog wat op het spel de komende periode. Of het tijdens de Champions League-loting van 25 augustus in Pot 1 of Pot 2 komt, hangt af van de Champions League-finale. Ajax komt alleen in Pot 1 terecht, als de Champions League-winnaar ook landskampioen is. Als Real Madrid de finale wint, is dat sowieso het geval, maar bij Liverpool is dat nog maar de vraag. Liverpool vecht zondag met Manchester City uit wie er kampioen van Engeland wordt.