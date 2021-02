PSV moet voor unicum zorgen in eerste confrontatie met Olympiakos

• PSV speelt vandaag voor de allereerste keer ooit tegen Olympiakos. De Eindhovenaren speelden wel al vaker tegen andere Griekse ploegen. In de groepsfase van de huidige Europa League-campagne, waarin PSV eerste eindigde, won en verloor het eenmaal van PAOK Saloniki. In Griekenland ging het met 4-1 onderuit, thuis werd nipt met 3-2 gewonnen door de ploeg van Roger Schmidt.

• In totaal won PSV drie van zijn laatste zeven duels in Griekenland. De laatste zege was in 2014 tegen Panathinaikos. In de groepsfase van de Europa League won het toen met 2-3 dankzij doelpunten van Luuk de Jong, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm in 2014 won PSV in de groepsfase van de Europa League in Griekenland met 2-3 van Panathinaikos. In Eindhoven werd het 1-1. © ANP

• Olympiakos verloor in eigen huis nog nooit in Europees verband tegen een Nederlandse ploeg (W4-G1-V0). De Grieken kregen in deze vijf wedstrijden slechts één doelpunt tegen. In 1986 zette Jan Wouters namens Ajax de eindstand op het scorebord (1-1). De laatste ploeg die ten onder ging in het Georgios Karaiskákisstadion was AZ. In de groepsfase van de Champions League van het seizoen 2009/10 verloren de Alkmaarders met 1-0.

• Vorig seizoen strandde Olympiakos in de 16de finale door met 1-0 te verliezen van het Engelse Wolverhampton Wanderers. In de 32ste finale schakelde het verrassend Arsenal uit door met 1-2 te winnen in London (thuis 0-1 nederlaag).

Volledig scherm Olympiakos schakelde vorig jaar in deze ronde Arsenal uit, door met 1-2 te winnen in het Emirates Stadium. © Action Images via Reuters

• Als het team van Pedro Martins vanavond twee keer scoort, wordt die tweede het 400ste doelpunt in Europees verband. Geen enkele andere Griekse ploeg maakte meer doelpunten dan Olympiakos. Nummer 2 Panathinaikos maakte 347 doelpunten.

• De laatste keer dat PSV doorging naar de laatste 32 van de Europa League was in het seizoen 2011/12. Toen won het van het Turkse Trabzonspor (6-2 in totaal). De Eindhovenaren werden toen in de volgende ronde uitgeschakeld door het Spaanse Valencia (totaal 5-3).

• PSV zal ook vanavond weer hopen op de scoringsdrift van Donyell Malen. De speler met de meeste Europese goals van de selectie van PSV scoorde maar liefst 10 van zijn 14 doelpunten buitenshuis. Cody Gakpo was in zijn laatste 6 wedstrijden betrokken bij 6 doelpunten (4 goals, 2 assists), maar is er helaas voor Schmidt vanavond niet bij.

Volledig scherm Donyell Malen maakte 10 van zijn 14 Europese treffers buitenshuis. © AP