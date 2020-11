PSV moet ondanks zeven nieuwe coronagevallen toch spelen tegen ADO

PSV mist in totaal dertien spelers. Naast de vier ‘reguliere’ blessures en de problemen met spelers die overbelast zijn, heeft PSV te maken met inmiddels negen Corona-gevallen in de A-selectie. Behalve Hendrix is ook doelman Vincent Müller dit weekend positief bevonden. Eerder werden Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Joël Piroe, Maxime Delanghe, Timo Baumgartl en Nick Viergever positief getest. Bij Jong PSV zijn vijf voetballers besmet.



,,We kunnen net aan voldoen aan het minimaal aantal spelers”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. ,,Naar de letter van de afspraken die zijn gemaakt over voetballen in coronatijd moeten we spelen, maar er staan vanmiddag spelers op het veld die eigenlijk niet kunnen spelen vanwege dreigende overbelasting en dus kans op blessures.”