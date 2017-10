PSV moet 'nee' in acht talen leren voor uitblinker Lozano

Cocu vindt het naar eigen zeggen heerlijk om met Lozano te werken. De Mexicaan oogt fit: afgelopen donderdag maakte hij nog in de 119e minuut de 0-2 in het bekerduel bij FC Volendam en was hij scherp. Hij is ook bereid om teamtaken op zich te nemen en als het nodig is voluit mee te verdedigen.

,,Goals maken en iets creëren, dat is natuurlijk zijn grootste kwaliteit. Hij is nog een jonge speler en druk bezig om zich alle facetten van het Europese voetbal eigen te maken. Daarbij horen uiteraard ook het druk zetten als team en het uitvoeren van verdedigende taken en dat hoort in samenwerking met de andere spelers te gebeuren en niet alleen. Hij leert daar nog elke dag in bij en wil echt ontzettend graag. Het is geweldig om met hem aan de slag te gaan en hij heeft zoveel kwaliteit in huis dat hij het verschil kan maken. Dat liet hij ook vandaag weer zien."