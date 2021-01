PSV moet Madueke enkele weken missen, ook Gakpo en Götze nog niet fit

Zondag is de blessure ook al bekeken en was duidelijk dat Madueke zeker de wedstrijden tegen FC Emmen (dinsdag) en Feyenoord (zondag) mist. Daarna heeft de ploeg van Schmidt even rust en speelt PSV pas weer op zaterdag (6 februari dus) tegen FC Twente.

Madueke was dit seizoen uitstekend op dreef en bezorgde PSV met meerdere goals en assists rendement in wedstrijden. De pas 18-jarige Brit heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2024 en heeft zich al in de kijker gespeeld bij grote clubs. Zijn ontwikkeling ging dit seizoen razendsnel, maar nu moet hij dus even toekijken.

PSV moet dinsdagavond in Emmen opnieuw met een smalle ploeg de punten mee zien te nemen. Trainer Roger Schmidt kan naast Madueke ook niet beschikken over Mario Götze en Cody Gakpo. Zij waren al even uitgeschakeld, maar zijn nog niet fit. Het lijkt op dit moment uitgesloten dat zij ook Feyenoord-uit (zondag) halen. Een rentree tegen FC Twente (6 februari) ligt meer voor de hand, aangezien PSV voor dat duel geen midweeks programma heeft gehad. In Drenthe zijn ook Nick Viergever, Yorbe Vertessen en Armano Obispo nog niet beschikbaar, zo bevestigde Schmidt maandag. Marco van Ginkel kan niet spelen omdat een duel op kunstgras te riskant is, nadat hij 2 jaar en 8 maanden nauwelijks heeft gespeeld. Philipp Max is nog een twijfelgeval, omdat hij dit weekend ziek was. Zondag heeft hij nog niet getraind en maandag bekijkt Schmidt met zijn staf de situatie van de linksback. Schmidt neemt geen risico’s met hem. ,,Max is een machine, maar we zijn ook met hem voorzichtrig.”