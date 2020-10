PSV moet gereviseerde motor in Zwolle warm zien te krijgen

PSV-trainer Roger Schmidt kreeg vorige week aan het einde van de transferperiode een paar extra troeven tot zijn beschikking. Wat heet: dat slotoffensief van PSV doet heel Eindhoven weer een beetje verlangen naar een nieuwe landstitel. Of het realistisch is? ,,Als het meezit met het aantal blessures en een aantal andere dingen, kan het misschien”, zei de coach vrijdag voor het duel met PEC Zwolle van zondag. ,,Maar het team met de hoogste begroting is in alle landen altijd de favoriet. En dat zijn wij in Nederland niet.”