PSV moet geblesseerde Dante Rigo even missen

Wat Rigo precies heeft, kan de club niet naar buiten brengen, vanwege nieuwe privacyregels die dat verhinderen. Duidelijk is wel dat hij dus een aantal weken afwezig is. Het is de tweede middenvelder die voorlopig met een blessure aan de kant staat, na de zo onfortuinlijke Ryan Thomas. De Nieuw-Zeelander ligt er mogelijk het hele seizoen af.



Rigo maakte vorige week zijn basisdebuut bij PSV in het duel met PEC Zwolle. Hij ontbrak dinsdag al op de afsluitende training van PSV voor het duel met BATE Borisov.