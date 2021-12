PSV moet FC Utrecht van zich afschudden in achtervolging op Ajax

Veranderin­gen op komst bij NAC, maar Adiléhou voorlopig pinchhit­ter

Vrijdag tegen FC Den Bosch geen Moïse Adiléhou in de punt van de aanval. De scorende verdediger wordt als breekijzer achter de hand gehouden. ,,Met Moïse moet je forceren in het laatste kwartier door vanaf de flanken ballen voor te brengen zodat hij oorlog kan maken. Dat kan hij prima”, zegt NAC-trainer Edwin de Graaf. ,,Ik zie het nog niet voor me om hem te laten starten.”

