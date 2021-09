PSV mist Madueke nog tegen Willem II, maar Götze en Sangaré keren mogelijk terug

Obispo tekent bij



PSV heeft met centrale verdediger Armando Obispo een definitief akkoord bereikt over een nieuw, langer en sterk verbeterd contract. De club wil met de 22-jarige speler uit Boxtel de toekomst in en legt hem vast tot medio 2025. Alle hordes zijn daarvoor genomen.



De leiding van PSV is blij dat Obispo de keuze heeft gemaakt om zijn toekomst in Eindhoven voort te zetten, omdat hij wordt gezien als een sleutelspeler voor de toekomst. Voor hem was al volop belangstelling uit het buitenland, maar de PSV’er wil met zich bij zijn huidige club ontwikkelen en met PSV prijzen winnen. Onder de vleugels van André Ramalho groeide hij dit seizoen al uit tot vaste waarde in Eindhoven: Obispo kwam bijna voortdurend in actie.