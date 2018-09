PSV met Gutiérrez en Behich naar Den Haag

,,We hebben er goede spelers bijgekregen en goede spelers zijn direct inpasbaar'', zei Van Bommel. PSV staat met de maximale score van twaalf punten na vier wedstrijden aan kop in de eredivisie. De landskampioen trapt de vijfde speelronde zaterdag om 18.30 uur af in Den Haag. ,,ADO is een ervaren ploeg, meer ervaren dan wij'', aldus Van Bommel. ,,Een ploeg met goede spelers en aanvallende backs, die opportunistisch kan spelen.''

Drie dagen na het duel in Den Haag wacht in Camp Nou de eerste groepswedstrijd in de Champions League, tegen FC Barcelona. Van Bommel is niet bang dat zijn spelers daar al mee bezig zijn en het duel met ADO onderschatten. ,,Daar geloof ik niet in. De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste. Dat weet iedereen. Na zo'n interlandperiode is het direct richten op de volgende wedstrijd. Ik denk dat dat aardig is gelukt.''