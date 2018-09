PSV maakt werk van Amerikaans talent Ledezma

PSV heeft vergaande interesse in de Amerikaan Richard (Richie) Ledezma, die vanaf de winterstop voor de Eindhovense club kan uitkomen. De middenvelder uit de Verenigde Staten wordt donderdag 18 jaar en heeft zelf ook oren naar een avontuur in Eindhoven. Hij was in de zomer op stage op De Herdgang en kwam begin juli ook uit in oefenduels van Jong PSV met Jong FC Utrecht en Darlington FC. Ledezma speelt nu voor Real Monarchs en werd geselecteerd voor Amerikaanse jeugdinterlands.

De jonge belofte haalde in de oefenduels met Jong PSV en ook tijdens de trainingen een goed niveau, waardoor PSV contact met hem is blijven houden. De kans is erg groot dat partijen aan het eind van het jaar tot een langjarige samenwerking gaan komen. Ledezma moet nog wel medisch gekeurd worden en een handtekening onder een meerjarig contract zetten. Hij viel tijdens de oefenwedstrijden in positieve zin op en had ondanks zijn nog jeugdige leeftijd geen enkele schroom om de bal op te eisen en was goed aanspeelbaar.

Spelverdeler

Vermoedelijk pas eind dit jaar komen partijen tot een definitief akkoord, als alle mondelinge afspraken goed uitgewerkt zijn. Ledezma kan op meerdere posities spelen en kan, als hij zich goed ontwikkelt, een spelverdeler voor de toekomst worden. Op grond van internationale regelgeving kan hij als niet uit de EU afkomstige speler pas op zijn vroegst op zijn achttiende verjaardag (donderdag dus) een contract tekenen en vanaf 1 januari in actie komen voor PSV. De transfermarkt zit tot die datum immers op slot.

PSV had in juli ook de Marokkaan Charaf Taoualy op proef en was ook te spreken over zijn kwaliteiten. Een langdurige overeenkomst tussen partijen zat er niet in en de jongeling heeft in het begin van de vorige maand een contract voor Real Valladolid getekend. Daarnaast waren in augustus de Uruguayanen Osvaldo Iorio en Rodrigo Rodríguez op stage bij PSV, maar ook hun verblijf heeft niet tot een verbintenis geleid. PSV was geïnteresseerd in een overname van Iorio, maar kon met zijn huidige club geen overeenstemming bereiken over een transfersom.