PSV loot in de Champions League-voorronde tegen Oostenrijkse ploeg Sturm Graz

Play-offs

Vorig jaar en in 2021 won PSV de voorrondes in de Champions League, maar ging het mis in de play-offs. Twee jaar geleden tegen Benfica en in 2022 was Rangers FC nipt te sterk voor PSV. De Eindhovenaren kunnen Rangers FC ook dit jaar tegenkomen in de play-offs. Daarin is ook het Portugese Braga een potentiële opponent.