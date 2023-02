PSV loopt averij op in titelstrijd en ziet Feyenoord steeds verder uit het zicht verdwijnen

'Daar moeten we beter in worden’

Luuk de Jong was niet te spreken over de manier waarop PSV zondag punten verspeelde bij FC Utrecht. De aanvoerder ergerde zich aan de manier waarop zijn elftal een voorsprong alweer snel uit handen gaf. ,,We waren niet volwassen genoeg om de boel dicht te gooien en uit te spelen”, zei De Jong tegen ESPN. ,,De eerste lange bal naar voren van hun was direct weer raak. Het heeft ook te maken met het afwegen van risico’s. Daarin moeten we de goede keuzes maken en dat doen we niet altijd. Als we dat soort dingen blijven doen, wordt het heel moeilijk.”