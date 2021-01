PSV lijdt aan uitcomplex, Koopmeiners op jacht naar cijfers El Hamdaoui

FC Emmen - Vitesse (zaterdag, 16.30 uur)

• Vitesse kwam tot scoren in elk van de laatste twintig competitieduels. De Arnhemmers noteerden slechts twee keer een lange reeks waarin zij steeds tot scoren kwamen (22 keer op rij in 2012 en 21 keer op rij in 2013-2014).

• Dick Lukkien is de zesde trainer ooit die in de zeventiende speelronde op de bank zit zonder een zege te hebben geboekt in de eerste zestien wedstrijden van dat betreffende seizoen. Deze eeuw gingen Dolf Roks (in 2005/06 bij RBC) en Gert Heerkes (in 2010/11 bij Willem II) Lukkien voor.

• Hekkensluiter FC Emmen lijkt de weg omhoog een weekje te moeten uitstellen. De Drentenaren wonnen slechts één van de dertien voorgaande wedstrijden met Vitesse (G4, V8). Toch is er houvast: die ene overwinning was de laatste ontmoeting tussen beide ploegen. In november 2019 won Emmen met 2-1.

Sparta - PSV (zaterdag, 18.45 uur)

• Spreken over een uitcomplex bij PSV is niet overdreven. De Eindhovenaren wonnen maar zes van de laatste achttien uitwedstrijden in de competitie (G7, V5) en hield in deze achttien duels slechts drie keer de nul. De laatste clean sheet buitenshuis dateert van 18 oktober 2020 (0-3 tegen PEC Zwolle).

• Voor Sparta zijn het topweken. Alleen AZ won in de laatste negen speelronden vaker (7) dan Sparta (6). Ook Feyenoord en Ajax wonnen zesmaal, terwijl PSV vijf overwinningen mocht noteren.

• Sparta wist de laatste zeventien eredivisieduels met PSV niet te winnen (G3, V14). Tegen geen ploeg wachten de Rotterdammers momenteel langer op een overwinning.

PEC Zwolle - Fortuna Sittard (zaterdag, 20.00 uur)

• PEC Zwolle won de laatste zeven thuisduels met Fortuna Sittard in alle competities. Tegen geen ploeg hebben de Blauwvingers momenteel een langere winstreeks.

• Fortuna Sittard is ongeslagen in de laatste drie uitwedstrijden in de eredivisie (W2, G1) en kan voor het eerst sinds maart 2000 opeenvolgende uitzeges boeken op het hoogste niveau.

• Zian Flemming maakte zijn debuut voor PEC Zwolle in de eredivisie en was daar in 29 duels bij 65 doelpogingen betrokken (2 goals, 0 assists), bij Fortuna staat de teller na vijftien duels al op 57 (5 goals, 3 assists).

FC Utrecht - Heracles Almelo (zaterdag, 20.00 uur)

• Doelpunten gegarandeerd in de Galgenwaard: FC Utrecht was trefzeker in de laatste twintig duels met Heracles Almelo, maar wist zelf ook maar twee keer de nul te houden in deze twintig ontmoetingen.

• FC Utrecht speelde de laatste vier competitiewedstrijden in eigen huis gelijk, het kwam slechts één keer voor dat de Domstedelingen in eigen huis minimaal vijf keer op rij gelijkspeelden in competitieverband (7 in 1996).

• De uitploeg is bezig aan een opmars. In de laatste vier eredivisiewedstrijden veroverde Heracles negen punten (W3, V1), net zoveel als in de eerste twaalf competitiewedstrijden van het seizoen (W2, G3, V7).

AZ - ADO Den Haag (zaterdag, 21.00 uur)

• Teun Koopmeiners ontpopt zich dit seizoen tot doelpuntenmachine. De aanvoerder van AZ (11 goals in de eerste 16 speelronden) kan de eerste AZ-speler worden met minstens twaalf doelpunten in de eerste helft van de competitie sinds Mounir El Hamdaoui in 2008/09 (15 goals in eerste 17 speelronden).

• Sinds de aanstelling van Pascal Jansen op 5 december 2020 pakte AZ veertien punten in zeven wedstrijden, meer dan elke andere ploeg in de eredivisie.

• Hoop voor Hagenezen: ADO is ongeslagen in de laatste drie uitwedstrijden in de competitie (W1, G2). De laatste keer dat de ploeg vier uitduels op rij zonder nederlaag bleef was in augustus 2016 (toen 6).

RKC Waalwijk - Willem II (zondag, 12.15 uur)

• RKC Waalwijk veroverde al dertien punten dit seizoen en kan bij winst het aantal van het afgelopen seizoen overtreffen (15 in 26 duels).

• In de laatste tien eredivisiewedstrijden lukte het Willem II niet de nul te houden, een evenaring van de slechtste reeks onder Adrie Koster; de laatste keer dat Willem II elf keer op rij het doel niet schoon hield in de competitie was tussen oktober 2017 en februari 2018 onder Erwin van de Looi.

• Willem II liet tot dusverre al meer punten liggen in acht uitduels (22) dan vorig seizoen in dertien uitwedstrijden (20) en staat momenteel op evenveel uitnederlagen als in 2019/20 (6).

VVV-Venlo - sc Heerenveen (zondag, 14.30 uur)

• sc Heerenveen wist in alle voorgaande negentien ontmoetingen met VVV-Venlo in de competitie tot scoren te komen (39 doelpunten in totaal).

• Hans de Koning won als trainer geen van zijn vijf eredivisieduels met sc Heerenveen (G2, V3). De Koning ontmoette in de competitie alleen Utrecht vaker zonder een zege als resultaat (7 keer).

• Georgios Giakoumakis kwam dit seizoen zestien keer tot scoren in zestien eredivisieduels. Alleen Jan van den Heuvel (17 in 1961/62), Cor de Meulemeester (18 in 1959/60 en 19 in 1960/61) en Hans Sleven (24 in 1958/58) kwamen vaker tot scoren in een jaargang voor de Venlonaren.

FC Groningen - FC Twente (zondag, 14.30 uur)

• Voor FC Groningen gloort een evenaring van een record. Bij winst op FC Twente komt de ploeg van Danny Buijs op 33 punten uit zeventien wedstrijden. Groningen pakte slechts één keer eerder zoveel punten in een seizoenshelft op het hoogste niveau (33 in eerste helft 2010/11).

• FC Twente staat voor het eerst sinds 2014/15 op vijf uitzeges in een seizoen en won de laatste vier op rij; de Tukkers wonnen deze eeuw één keer eerder vijf opeenvolgende eredivisieduels buitenshuis (december 2009).

• Mo El Hankouri scoorde tegen Willem II (2-3 zege) twee keer met zijn laatste drie schoten, terwijl de aanvaller slechts één keer trefzeker was met zijn eerste 72 doelpogingen op het hoogste niveau.

