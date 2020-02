PSV ligt op koers voor nieuw contract toptalent Madueke

Noni Madueke is genegen om langer bij PSV te blijven. De aanvaller kan zich nog bedenken als zijn perspectief ineens danig verslechtert of er elders op hoog niveau fors meer speeltijd lonkt.

PSV wil naast Mohamed Ihattaren ook leeftijdsgenoot Noni Madueke lang aan de club binden. De 17-jarige Brit heeft momenteel een aanbieding in beraad en bekijkt met zijn belangenbehartiger de manier waarop hij zijn toekomst invult. Madueke kan volgende maand op zijn verjaardag (10 maart) of eventueel kort daarna tot 2024 of 2025 bijtekenen en denkt voorlopig nog na. Op dit moment ziet het er gunstig uit voor de Eindhovense club.

De afgelopen weken hebben talloze clubs naar hem geïnformeerd, omdat zijn huidige contractsituatie bij PSV zeer interessant is. Op het verlengen van de verbintenis van Madueke staat door de einddatum van de huidige (30 juni 2021) meer druk dan bij Ihattaren. Die ligt nog tot midden 2022 vast bij PSV. Vanuit heel Europa is sinds zijn officiële PSV-debuut in januari belangstelling getoond voor Madueke, zo valt vanuit zijn omgeving te beluisteren. Financieel zijn de voorstellen regelmatig interessanter dan wat PSV kan bieden, maar Madueke is op dit moment niet in hoofdzaak geïnteresseerd in geld.

Speeltijd

Het Britse talent wil perspectief op speeltijd bij een eerste elftal, op een niveau dat past bij zijn kwaliteiten. Hij vindt PSV daarvoor een uitstekende club en dat was ook de reden waarom hij in 2018 vanuit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur naar Eindhoven vertrok.

Na een aanloopperiode in PSV onder 19 heeft de club Madueke na de winterstop de gelegenheid op speelminuten in het eerste elftal gegeven. Als dat in voldoende mate blijft gebeuren, is er een grote kans dat hij snel zijn contract verlengt.

De huidige route is namelijk precies de weg die Madueke voor ogen had. Bij hem is progressie zichtbaar en het pad is zeker nog niet voltooid, zo vinden zijn omgeving en PSV. Alleen als de kans op speeltijd plots sterk afneemt of door zijn vertrouwelingen als te beperkt wordt gezien, is er een kans dat Madueke na dit seizoen vertrekt uit Eindhoven.