PSV laat Groningse fans gratis toe in uitvak vanwege verplaatsen duel

PSV treedt komende donderdag en volgende week donderdag aan tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Inzet is dan een plek in de groepsfase van de Europa League.



De aftrap is volgende maand al om 18.30 uur. FC Groningen bedacht eerder al een actie die de aanhang in staat moet stellen vrij te krijgen van werk. In ruil voor een vrije dag zouden de bazen van de fans een thuiswedstrijd kosteloos mogen bijwonen.