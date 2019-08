PSV kondigt nieuw contract Malen aan met briljante video

Malen is opgeleid door Ajax en trok op jonge leeftijd al naar Londen waar hij in de academie van Arsenal terechtkwam. In de zomer van 2017 trok PSV hem aan. De nu 20-jarige aanvaller speelde vorig jaar geregeld en kan voorlopig ook weer rekenen op een basisplaats onder trainer Mark van Bommel. ,,Donyell heeft in korte tijd flinke stappen gezet en het is duidelijk dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt", aldus De Jong.



Malen heeft het naar eigen zeggen erg naar zijn zin bij PSV en denkt dat hij nog veel kan leren in Eindhoven. ,,Bij een club als PSV is er veel concurrentie en daar houd ik van. Dat maakt me beter."