PSV komt niet verder dan remise tegen Neuchâtel Xamax

PSV liet er geen gras over groeien en werd via Steven Bergwijn direct gevaarlijk. Hij raakte echter de lat.



Na ruim een kwartier was Bergwijn toch trefzeker, nadat hij door Donyell Malen was weggestuurd. Hij poortte de goalie van Neuchâtel en de ploeg leek op weg naar een overwinning.



In de tweede helft had PSV het een ruime fase moeilijker en moest de ploeg terug. Mark van Bommel wisselde tien spelers en het jonge elftal kon tegen Neuchâtel niet meer wat voor rust wel lukte. Bij een corner van de Zwitsers zag het er achterin, inclusief keeper Eloy Room, niet goed uit en moest PSV een tegengoal dulden. Aan het slot werd PSV wel weer gevaarlijker, maar bleven goals uit. Onder meer een schot van Laros Duarte ging over