PSV knokt zich opnieuw terug van achterstand en blijft in het spoor van koploper Ajax

De Eindhovenaren begonnen zonder Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré aan het duel, die lichte pijntjes overhielden aan de gewonnen bekerfinale tegen Ajax. Al na twee minuten zagen zij dat Cambuur via Patrick Joosten op voorsprong kwam. Met een subtiel hakje zette hij de Friezen op 1-0. Lange tijd slaagde PSV er niet in om Cambuur pijn te doen, maar vlak voor rust maakte Eran Zahavi uit een hoekschop toch de aansluitingstreffer.

Na rust drukte PSV door en werden ze door de tweede gele kaart van Sekou Sylla dieper in het zadel geholpen. Amper een paar minuten later kopte Mario Götze de Eindhovenaren op voorsprong en was de achterstand net als vorige week tegen Ajax gerepareerd. PSV maakte nog jacht op meer goals, maar gescoord werd er niet meer.



Voor PSV staan er nog vier duels in de eredivisie op het programma. Volgende week speelt PSV thuis tegen Willem II, dan moet PSV naar Rotterdam om te spelen tegen Feyenoord en volgen er nadien nog duels tegen NEC (thuis) en PEC Zwolle (uit). Ajax speelt nog tegen PEC Zwolle (thuis), AZ (uit), Heerenveen (uit) en Vitesse (thuis).