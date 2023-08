PSV kan voor veertiende keer Johan Cruijff Schaal winnen, Til en De Jong jagen op topscorerstitel

Het is dé aftrap van het Nederlandse voetbalseizoen: de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Regerend landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV strijden vanavond (20.00 uur) in de Kuip om de eerste prijs van het seizoen. Daarom vijf weetjes over deze wedstrijd.

• Sinds 1991 wordt de strijd om de Johan Cruijff Schaal jaarlijks georganiseerd. Destijds wel nog onder een andere naam. De PTT Intercom Cup, welteverstaan. Drie jaar later werd het de Nederlandse Super Cup genoemd. Sinds 1996 draagt de wedstrijd echter de naam van Johan Cruijff. Overigens werd er al in 1949 eenmalig een wedstrijd gespeeld tussen de landskampioen (SVV) en bekerwinnaar (Quick). Achteraf werd die wedstrijd beschouwd als de eerste supercup ooit in Nederland.

• PSV heeft tot nog toe het vaakst de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Dertien keer maar liefst, daarachter volgen Ajax (negen keer) en Feyenoord (vier keer). PSV is de enige club van ‘De Grote Drie’ die vaker de wedstrijd won, dan verloor. Zo ging Ajax al tien keer ten onder en verloor Feyenoord zes keer de wedstrijd. PSV zelf wist zeven keer niet te winnen.



• PSV en Feyenoord staan voor de vijfde keer tegenover elkaar in de Johan Cruijff Schaal. In 1991 en 1992 gingen de eerste twee edities tussen beide ploegen. Feyenoord won de eerste (0-1), een jaar later zegevierde PSV met dezelfde cijfers. Pas in 2008 stonden beide ploegen weer tegenover elkaar. De Eindhovenaren wonnen toen met 2-0. Tien jaar later was het weer Feyenoord dat won, door na een 0-0 stand de strafschoppen beter te nemen.

• De meest doelpuntrijke editie? Die was - natuurlijk - vorig seizoen. Toen maakten Ajax en PSV er in de Johan Cruijff Arena een spektakelstuk van. 3-5, met onder meer drie doelpunten van de toen net nieuwe Guus Til. Ook Cody Gakpo en Xavi Simons scoorden voor PSV. Til is de enige speler met een hattrick sinds het ontstaan van deze wedstrijd.

• Geloof het of niet, maar Guus Til kan topscorer aller tijden worden in de Johan Cruijff Schaal. Dankzij zijn hattrick van vorig jaar is hij met drie goals gedeeld topscorer, samen met Jari Litmanen, Philip Cocu, Mateja Kezman en zijn huidige ploeggenoot Luuk de Jong. Voor de laatstgenoemde geldt natuurlijk hetzelfde als voor Til.