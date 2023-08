PSV jaagt nog op nieuwelingen én anticipeert met koop van Schouten op iets wat nu onvermijdelijk lijkt

Het voetbalsei­zoen start weer, maar dit jaar zonder GoalAlert

De eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie trappen vanavond het seizoen 2023-2024 af. We houden je op de hoogte via liveblogs, wedstrijdverslagen, interviews, podcasts, video’s en veel meer. Het enige dat komend seizoen verandert, is GoalAlert. Video’s van de doelpunten zullen niet meer in de app via een pushbericht worden verstuurd. Er zijn natuurlijk nog wel video’s beschikbaar van verschillende wedstrijden.