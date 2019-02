PSV is niet meer als Atlético

NAC versus De Graafschap: minder punten, zwaarder programma én nu ook een slechter doelsaldo

18 februari Het beste nieuws kwam het voorbije weekeinde uit de Achterhoek. Het verlies van De Graafschap, zondagavond tegen FC Utrecht, houdt NAC in leven. Want hoger eindigen dan de zeventiende plaats is met een achterstand van acht punten op nummer zestien FC Emmen een utopie geworden.