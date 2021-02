PSV is klaar voor een echte ‘cupfight’ in de Arena

Onder een dicht dak in Amsterdam gaan PSV en Ajax elkaar woensdag bestrijden in het bekertoernooi. Roger Schmidt liet dinsdag vallen dat PSV geen reputatie als ‘cupfighter’ heeft en dat dat wat hem betreft snel verandert. Hoe moeten de Eindhovenaren proberen om het seizoen op drie fronten voort te zetten? Vier thema's in aanloop naar de enige topwedstrijd in het bekertoernooi.