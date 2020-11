PSV in eigen huis tegen Griekse tegenstander: appeltje eitje, normaal gesproken

PSV neemt het vanavond om 21.00 uur in de groepsfase van de Europa League op tegen PAOK Saloniki. De Eindhovenaren hebben wat recht te zetten, want in Griekenland werd er drie weken geleden met 4-1 verloren. Naast revanchegevoelens moet PSV winnen om zicht te blijven houden op de bovenste twee plekken in de groep om te overwinteren in Europa.

De vorige ontmoeting tussen PAOK - PSV liep slecht af voor de mannen van Roger Schmidt. In een zorgeloze eerste helft was de nummer vier van de eredivisie op voorsprong gekomen door een penalty van Eran Zahavi. In de tweede helft veranderde het spelbeeld echter volledig. PAOK nam de wedstrijd over en walste over het zwakke PSV heen. Met het schaamrood op de kaken stapten de Eindhovenaren met een 4-1 verlies het vliegtuig in.

Stand groep E

1. Granada - 7 punten

2. PAOK - 5

3. PSV - 3

4. Omonia Nicosia - 1

Naast het pak slaag van PAOK verloor het het al thuis met 1-2 van Granada. Wel werd er in de extra tijd op Cyprus met 2-1 van Omonia Nicosia gewonnen. PSV leeft nog in de groep, maar het wordt tijd om op staan ziet ook trainer Roger Schmidt: ,,Dit is een finale. We staan onder grote druk om PAOK te verslaan.”

In het verleden stond PSV twee keer tegenover de Grieken in het Europese bekertoernooi, toen nog UEFA Cup. Beide ontmoetingen werden met succes afgesloten. In het seizoen 2000/01 versloeg PSV PAOK over twee wedstrijden met 4-0. In het seizoen daarop eindigde het tweeluik in 6-4.

Statistieken uit het verleden geven PSV hoop. In eigen huis is de club uit Eindhoven nog ongeslagen tegen Griekse tegenstanders. Van de zes wedstrijden won het vijf keer en speelde het er maar één gelijk. Daarnaast won PAOK nog nooit op Nederlandse bodem. In acht wedstrijden verloor het vier keer en speelde het vier keer gelijk.

PSV is de laatste jaren niet heel goed bezig in de Europa League. Van de laatste vier deelnames, strandde het drie keer in de groepsfase. zonder kwalificatiewedstrijden meegerekend heeft PSV slechts drie van hun laatste 23 Europese wedstrijden gewonnen (W3-D8-L12).

Malen scoorde tegen Omonia in de 92ste minuut de beslissende 2-1. Nog twee goals en hij komt in de top-5 topscorers van PSV in Europees verband.

Malen jaagt op Kezman en Toivonen

Donyell Malen maakte elf doelpunten voor PSV in de Europese competitie. De 21-jarige staat samen met Luuk de Jong en Luc Nilis op de achtste plaats in de Europese doelpuntenmakers aller tijden van PSV. Malen heeft nog twee goals nodig om zich bij Ola Toivonen, Mateja Kezman en Gerrie Deijkers (alle 13) op de vijfde plaats te voegen.

PAOK is nog ongeslagen in het huidige Europa League seizoen. Het team van Pablo Garcia speelde de eerste twee wedstrijden van de groep gelijk. 1-1 thuis tegen Omonia Nicosia en 0-0 tegen Granada voordat thuis met 4-1 werd gewonnen. PAOK begon hun Europese campagne dit jaar in de voorrondes van de Champions League. Na Benfica met 5-2 te hebben uitgeschakeld, verloren ze in de play-off ronde met 4-2 tegen FC Krasnodar.

In 2015/16 was PAOK, net als nu, ongeslagen in zijn eerste drie wedstrijden. Toen liep het alleen niet goed af, in de groep met Qäbälä, Borussia Dortmund en Krasnodar eindigde het alsnog als derde.

Aan Griekse kant speelt een Nederlander, ex-Feyenoorder Diego Biseswar. Hij speelde tussen 2005 en 2011 93 Eredivisie-wedstrijden (11 goals) voor Feyenoord. Als Biseswar vanavond scoort voegt hij zich bij een mooi rijtje Nederlandse spelers die deze eeuw scoorde tegen PSV: Arjen Robben, Bas Dost, Ricky Van Wolfswinkel, Memphis Depay, Virgil Misidjan, Ryan Babel, Dirk Kuyt en Pierre van Hooijdonk.

De laatste tegenstander die zowel het thuis- als uitduel wist te winnen waren Bayern München en Atlético Madrid in de groepsfase van het Champions League seizoen 2016/17.