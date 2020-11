PSV in Champions League tegen het Barça van Lieke Martens, Ajax treft Bayern

Voetbalbond UEFA had voor de trekking van de knockoutronde van de laatste 32 de deelnemers al opgesplitst in 4 groepen, waardoor PSV alleen nog titelhouder Olympique Lyon (uit Frankrijk), FC Barcelona (Spanje), Fortuna Hjørring (Denemarken) en FC Zürich (Zwitserland) kon loten. PSV had vijftig procent kans op een gunstige loting, maar het viel de verkeerde kant op voor de ploeg van trainer Sander Luiten. Barça is een mooi affiche, maar biedt weinig perspectief op overwintering. De wedstrijden zijn op 9 of 10 december en op 15 of 16 december. PSV speelt als ongeplaatste club eerst uit.

Spaans kampioen FC Barcelona verloor in 2019 de finale van Olympique Lyon en werd in 2020 in de halve finale uitgeschakeld door VfL Wolfsburg. Lieke Martens is de linksbuiten in de kwaliteitsrijke en ervaren aanvalslinie van Barcelona, met op rechts Caroline Graham Hansen, in de spits Asisat Oshoala en in haar rug Jennifer Hermoso. Kheira Hamraoui is de spelverdeler. Verder bouwt Barcelona op Spaanse topspelers als Vicky Losada, Alexia Putellas en Mariona Caldentey op het middenveld en in de verdediging Marta Torrejón, Mapi León en Andrea Pereira.